25.06.2024 19:00 - : -
Чемпионат Европы24 июня 2024, 16:15 |
254
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Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июня в 19:00 матч третьего тура Евро-2024
24 июня 2024, 16:15 |
254
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Во вторник, 25 июня в 19:00 по Киеву в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делять лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.
Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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