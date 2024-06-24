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Евро
Нидерланды
25.06.2024 19:00 - : -
Австрия
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 16:15 |
254
0

Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июня в 19:00 матч третьего тура Евро-2024

24 июня 2024, 16:15 |
254
0
Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня в 19:00 по Киеву в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делять лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.

Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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