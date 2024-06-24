Во вторник, 25 июня в 19:00 по Киеву в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией.

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После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делять лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.

Нидерланды – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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