Надежда только на девушек. Марченко вслед за Сачко вылетел из Уимблдона
Илья в двух сетах уступил Фелипе Алвесу в двух сетах на старте отбора к мейджору
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 227) завершил выступления на Уимблдоне-2024.
В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Фелипе Алвесу (Бразилия, ATP 147) за 1 час и 17 минут.
Уимблдон-2024. Квалификация
Фелипе Алвес (Бразилия) – Илья Марченко (Украина) – 6:2, 6:4
Это была вторая встреча соперников. Счет стал равным, 1:1.
Во 2-м раунде отбора Фелипе сыграет либо против Уго Карабелли, либо против Йориса Де Лоре.
В последний раз Марченко играл в основе британского мейджора 7 лет назад. Уже 5 сезонов подряд Илья завершает выступления на Уимблдоне в квалификации.
Украину на кортах Уимблдона продолжат представлять девушки. Ранее стали известны первые соперницы Дарьи Снигур, Юлии Стародубцевой, Катарины Завацкой и Анастасии Соболевой.
Еще один украинский теннисист Виталий Сачко на старте отбора проиграл Михаилу Кукушкину.
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