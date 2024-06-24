Надежда только на девушек. Марченко вслед за Сачко вылетел из Уимблдона

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 227) завершил выступления на Уимблдоне-2024.

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Фелипе Алвесу (Бразилия, ATP 147) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2024. Квалификация

Фелипе Алвес (Бразилия) – Илья Марченко (Украина) – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Счет стал равным, 1:1.

Во 2-м раунде отбора Фелипе сыграет либо против Уго Карабелли, либо против Йориса Де Лоре.

В последний раз Марченко играл в основе британского мейджора 7 лет назад. Уже 5 сезонов подряд Илья завершает выступления на Уимблдоне в квалификации.

Украину на кортах Уимблдона продолжат представлять девушки. Ранее стали известны первые соперницы Дарьи Снигур, Юлии Стародубцевой, Катарины Завацкой и Анастасии Соболевой.

Еще один украинский теннисист Виталий Сачко на старте отбора проиграл Михаилу Кукушкину.