Украинки узнали первых соперниц в квалификации Уимблдона

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в женском разряде, где в 2024 году Украины представят четыре теннисистки.

Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинок

Дарья Снигур (№131 WTA) [24] – Жиль Тайхманн (№197 WTA)

Дарья Снигур (№131 WTA) [24] – Жиль Тайхманн (№197 WTA) Юлия Стародубцева (№151 WTA) – Анна Бондар (№93 WTA) [9]

Юлия Стародубцева (№151 WTA) – Анна Бондар (№93 WTA) [9] Катарина Завацкая (№200 WTA) – Селин Наеф (№173 WTA)

Катарина Завацкая (№200 WTA) – Селин Наеф (№173 WTA) Анастасия Соболева (№228 WTA) – Дестани Аява (№193 WTA)

Завацкая и Снигур могут встретиться во втором раунде.

Отметим, что мужчины уже стартовали в отбора. Виталий Сачко проиграл в первом раунде.

В основе по рейтингу сыграют Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко. Катерина Байндл воспользовалась защищенным рейтингом.