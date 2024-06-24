Уимблдон24 июня 2024, 16:34 |
783
0
Украинки узнали первых соперниц в квалификации Уимблдона
В отборочном турнире сыграют четыре представительницы Украины
24 июня 2024, 16:34 |
783
0
Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в женском разряде, где в 2024 году Украины представят четыре теннисистки.
Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинок
- Дарья Снигур (№131 WTA) [24] – Жиль Тайхманн (№197 WTA)
- Юлия Стародубцева (№151 WTA) – Анна Бондар (№93 WTA) [9]
- Катарина Завацкая (№200 WTA) – Селин Наеф (№173 WTA)
- Анастасия Соболева (№228 WTA) – Дестани Аява (№193 WTA)
Завацкая и Снигур могут встретиться во втором раунде.
Отметим, что мужчины уже стартовали в отбора. Виталий Сачко проиграл в первом раунде.
В основе по рейтингу сыграют Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко. Катерина Байндл воспользовалась защищенным рейтингом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 23 июня 2024, 15:15 6
Даяна впервые обыграла Мирру Андрееву
Футбол | 24 июня 2024, 12:27 11
Бывший нападающий киевского «Динамо» прокомментировал вратарскую ситуацию в сборной Украины
Футбол | 23.06.2024, 18:12
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Бокс | 23.06.2024, 19:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2024, 23:59
22.06.2024, 23:52 134
24.06.2024, 12:32
Бокс
23.06.2024, 23:31 12
22.06.2024, 18:07 7
23.06.2024, 00:17 2
23.06.2024, 07:33 2