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Уимблдон
24 июня 2024, 16:34 |
783
0

Украинки узнали первых соперниц в квалификации Уимблдона

В отборочном турнире сыграют четыре представительницы Украины

24 июня 2024, 16:34 |
783
0
Украинки узнали первых соперниц в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в женском разряде, где в 2024 году Украины представят четыре теннисистки.

Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинок

  • Дарья Снигур (№131 WTA) [24] – Жиль Тайхманн (№197 WTA)
  • Юлия Стародубцева (№151 WTA) – Анна Бондар (№93 WTA) [9]
  • Катарина Завацкая (№200 WTA) – Селин Наеф (№173 WTA)
  • Анастасия Соболева (№228 WTA) – Дестани Аява (№193 WTA)

Завацкая и Снигур могут встретиться во втором раунде.

Отметим, что мужчины уже стартовали в отбора. Виталий Сачко проиграл в первом раунде.

В основе по рейтингу сыграют Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко. Катерина Байндл воспользовалась защищенным рейтингом.

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Уимблдон-2024 Дарья Снигур Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Анастасия Соболева
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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