Уимблдон. Сачко проиграл в первом раунде квалификации

Украинский теннисист Виталий Сачко (№278 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинец проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана (№132 ATP).

Уимблдон. Первый круг квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Михаил Кукушкин (Казахстан) [27] – 3:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисистов. Сачко во второй раз сыграл в отборе на Уимблдон, но снова проиграл в первом матче.

В следующем раунде Кукушкин сыграет с Райаном Пенистоном (№266 ATP) или Бенжаменом Бонзи (№152 ATP).