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  4. Уимблдон. Сачко проиграл в первом раунде квалификации
Уимблдон
24 июня 2024, 15:57 |
68
0

Уимблдон. Сачко проиграл в первом раунде квалификации

Украинский теннисист уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана

24 июня 2024, 15:57 |
68
0
Уимблдон. Сачко проиграл в первом раунде квалификации
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№278 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинец проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана (№132 ATP).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Михаил Кукушкин (Казахстан) [27] – 3:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисистов. Сачко во второй раз сыграл в отборе на Уимблдон, но снова проиграл в первом матче.

В следующем раунде Кукушкин сыграет с Райаном Пенистоном (№266 ATP) или Бенжаменом Бонзи (№152 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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