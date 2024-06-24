Уимблдон. Сачко проиграл в первом раунде квалификации
Украинский теннисист уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана
Украинский теннисист Виталий Сачко (№278 ATP) завершил выступления в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора украинец проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана (№132 ATP).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Михаил Кукушкин (Казахстан) [27] – 3:6, 3:6
Это была 1-я встреча теннисистов. Сачко во второй раз сыграл в отборе на Уимблдон, но снова проиграл в первом матче.
В следующем раунде Кукушкин сыграет с Райаном Пенистоном (№266 ATP) или Бенжаменом Бонзи (№152 ATP).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»
Бывший нападающий киевского «Динамо» прокомментировал вратарскую ситуацию в сборной Украины