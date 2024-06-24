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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 17:26 | Обновлено 24 июня 2024, 18:10
534
0

ШАНДРУК: «Мы стремимся к меньшему количеству игроков, но выше качеством»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» рассказал о планах команды на лето

24 июня 2024, 17:26 | Обновлено 24 июня 2024, 18:10
534
0
ШАНДРУК: «Мы стремимся к меньшему количеству игроков, но выше качеством»
ФК Верес. Олег Шандрук

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал планы команды на лето и предстоящий сезон.

«В прошлом сезоне у нас был немного раздутый состав. 24 полевых игрока и 3 вратаря - это слишком много. Мы стремимся к меньшему количеству игроков, но высокому качеству. Сейчас мы активно работаем на трансферном рынке. У нас уже есть определённые предварительные договорённости, и мы ожидаем приобретение ещё новых игроков. Мы хотим укрепить всю центральную ось команды, ищем игроков на позиции опорного полузащитника, правого защитника и крайних нападающих.

Мы также акцентируем внимание на развитии молодежи. У нас есть академия и вторая команда, и мы надеемся, что эта вертикаль воспитания молодых футболистов будет работать эффективно. В «Вересе» будут появляться свои молодые игроки, которые будут конкурентоспособны и с перспективами карьерного роста.

Мы уже видели много успешных дебютов за последние полтора года. Но разница между молодежным чемпионатом и УПЛ очень большая. Важны опыт и терпение молодых футболистов. Никому место в команде не будет отдано просто так. Молодёжная команда для нас - это инвестиция в будущее, а первая команда - это результат на табло.

25 июня команда соберётся в Ровно на медицинский осмотр. 26-го и 27-го июня запланированы однодневные тренировки. С 28 июня начнутся двухразовые тренировки каждый день. В июле нас ждут два десятидневных тренировочных сбора. Мы стремимся стать сильнее и точно не участвовать в матчах за выход в высшую лигу. Наш основной критерий - поддержка болельщиков на трибунах, посещаемость домашних матчей. Без наших болельщиков мы не смогли бы остаться в УПЛ в прошлом сезоне», - заявил Олег Шандрук.

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Олег Шандрук Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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