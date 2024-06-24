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  4. Роман ГОНЧАРЕНКО: «Возвращение в Верес – это общее решение всей моей семьи»
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 17:01 | Обновлено 24 июня 2024, 18:05
347
0

Роман ГОНЧАРЕНКО: «Возвращение в Верес – это общее решение всей моей семьи»

Новичок Вереса рассказал о своём переходе в команду из Ровно

24 июня 2024, 17:01 | Обновлено 24 июня 2024, 18:05
347
0
Роман ГОНЧАРЕНКО: «Возвращение в Верес – это общее решение всей моей семьи»
Instagram. Роман Гончаренко

Новичок «Вереса» Роман Гончаренко прокомментировал свое возвращение в команду.

«Этот переход мог случиться еще зимой. Но тогда не удалось договориться с «Колосом», потому что у меня был действующий контракт с этим клубом. Зимой «Колос» не отпустил. А в июне контракт завершился – и теперь я здесь. Возвращение в «Верес» – это общее решение всей моей семьи.

Это решение поддержали все друзья. Мы в течение последних полугода постоянно держали связь с Юрием Габовдой. Конечно, ключевую роль в этом решении также сыграло то, что в «Вересе» главный тренер рассчитывает на меня. Он хотел видеть именно меня здесь. У меня цель – побеждать в каждом матче.

А задачи на сезон – это прерогатива руководства клуба. За время моего отсутствия в Ровно произошло много изменений. Самое главное - это свой стадион. Теперь не нужно никуда ехать. Есть хорошие тренировочные поля. А как изменилась команда – покажет время. Меня знают местные болельщики, знают мои возможности. Могу только пообещать им, что буду выкладываться на полную в каждой игре. Болельщики - это те, ради кого мы играем в футбол», – заявил Роман.

Гончаренко ранее выступал за «Верес» на протяжении двух сезонов и провел 53 матча, после чего на правах свободного агента перешел в «Колос». Однако в середине июня вернулся в ровенский коллектив.

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Роман Гончаренко Верес Ровно трансферы УПЛ Колос Ковалевка трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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