Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 15:59 | Обновлено 24 июня 2024, 16:09
427
0

Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ

Украинский легионер – о чемпионате Украины

24 июня 2024, 15:59 | Обновлено 24 июня 2024, 16:09
427
0
Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский поделился мнением об Украинской Премьер-лиге, в сезоне-2023/2024 которой бронзу завоевал «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба, у которым хавбек в свое время играл.

«Рад ли я, что «Кривбасс» Вернидуба стал бронзовым призером УПЛ? Конечно, очень рад. Чемпионат Украины сейчас более ровный, и то, что он вышел в еврокубки с командой, которая играет в такой же футбол плюс-минус, как и «Заря», – очень прессингует, очень динамичный. Поэтому я очень рад за него, что у него получилось выйти снова в еврокубки.

Родной Житомир, родное «Полесье»? Также рад, но много еще впереди, нужно работать, конечно. Инвестировали многое в команду, поэтому надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше.

Общий уровень УПЛ? Некоторые матчи смотрю. Более ровный. Конечно, не такой уровень, как до этого был, но мы видим, что «Карпаты» сейчас поднимаются, строятся какие-то базы, инфраструктура для команд. Это очень классно для повышения.

То же могу сказать о «Рухе», что молодые ребята играют, и какой футбол они показывают – это очень классно. Молодые из академии ребята выходят, видно, что футбольная школа и база в тактическом плане – насколько они понимают, как должны играть. И они понимают, что с маленькой интенсивностью они не могут играть, поэтому «Рух» показывает очень высокую интенсивность в УПЛ», – рассказал Малиновский.

Ранее Руслан Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке сборной Украины после фиаско от Румынии на Евро-2024.

По теме:
ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ
Булеца оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2024/25
Сергей БУЛЕЦА: «Мое будущее в Динамо? Вскоре вы все узнаете»
Руслан Малиновский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Рух Львов
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Бокс | 23 июня 2024, 17:48 0
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере

Дерек расхвалил украинца

ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию
Футбол | 24 июня 2024, 15:45 0
ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию
ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию

Сборную Украины ждет решающий матч группы на Евро-2024

Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Хорватия – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 24.06.2024, 08:47
Хорватия – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Хорватия – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 2
Футбол
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 1
Футбол
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
22.06.2024, 22:21 19
Бокс
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
23.06.2024, 00:17 2
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 133
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 17
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем