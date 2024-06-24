Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ

Полузащитник итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский поделился мнением об Украинской Премьер-лиге, в сезоне-2023/2024 которой бронзу завоевал «Кривбасс» под руководством Юрия Вернидуба, у которым хавбек в свое время играл.

«Рад ли я, что «Кривбасс» Вернидуба стал бронзовым призером УПЛ? Конечно, очень рад. Чемпионат Украины сейчас более ровный, и то, что он вышел в еврокубки с командой, которая играет в такой же футбол плюс-минус, как и «Заря», – очень прессингует, очень динамичный. Поэтому я очень рад за него, что у него получилось выйти снова в еврокубки.

Родной Житомир, родное «Полесье»? Также рад, но много еще впереди, нужно работать, конечно. Инвестировали многое в команду, поэтому надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше.

Общий уровень УПЛ? Некоторые матчи смотрю. Более ровный. Конечно, не такой уровень, как до этого был, но мы видим, что «Карпаты» сейчас поднимаются, строятся какие-то базы, инфраструктура для команд. Это очень классно для повышения.

То же могу сказать о «Рухе», что молодые ребята играют, и какой футбол они показывают – это очень классно. Молодые из академии ребята выходят, видно, что футбольная школа и база в тактическом плане – насколько они понимают, как должны играть. И они понимают, что с маленькой интенсивностью они не могут играть, поэтому «Рух» показывает очень высокую интенсивность в УПЛ», – рассказал Малиновский.

Ранее Руслан Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке сборной Украины после фиаско от Румынии на Евро-2024.