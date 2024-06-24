Тренер Германии признался в раздражении после матча со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о желтой карточке, которую защитник команды Жонатан Та получил на 38-й минуте матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 со сборной Швейцарии (1:1).

«Желтая карточка для Та была неоправданной, это раздражает. Но у нас достаточно качества, чтобы компенсировать его потерю», – признался Нагельсманн.

28-летний Та, получив предупреждение против швейцарцев, теперь не поможет партнерам в матче 1/8 финала Евро-2024, который состоится в субботу, 29 июня.

Ранее сообщалось, что Германия рискует потерять основного защитника на первый матч плей-офф Евро-2024.