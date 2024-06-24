Германия рискует потерять основного защитника на первый матч плей-офф Евро

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер имеет проблемы после матча 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Швейцарии (1:1), который состоялся в воскресенье, 23 июня.

Сообщается, что 31-летний уроженец Берлина повредил заднюю поверхность бедра.

В стане немецкой сборной состояние Рюдигера не комментируют. Известно лишь, что врачи Бундестим надеются, что Антонио будет в строю к первому матчу Германии в плей-офф домашнего Евро-2024, который состоится в субботу, 29 июня, в Дортмунде.

В 1/8 финала турнира немецкая команда, как победитель группы А, сыграет со сборной, которая финиширует на 2-м месте в группе С.