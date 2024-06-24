В Хорватии заявили о нежелании покидать Евро-2024 и что для этого нужно

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о выступлении команды на чемпионате Европы 2024 в Германии и рассказал о матче 3-го тура с командой Италии, который состоится 24 июня.

«Мы плохо начали. Пока нам не удается играть на своем уровне. Мы слишком легко пропускаем. В Катаре [на ЧМ-2022] мы пропустили один гол за весь групповой этап, здесь мы пропустили пять в двух матчах. Тогда Перишич был в отличной форме, сейчас он не в оптимальных кондициях. Игроки стали на два года старше, а нам предстоит сыграть против очень сильного соперника. Но главная проблема в том, что мы легко пропускаем.

Я уважаю Спаллетти и его достижения. Он выиграл чемпионат с «Наполи» и добился больших успехов на самом высоком уровне. Италия известна своей тактикой, это ее сильная сторона. Итальянцы всегда сильно играли в защите. Им достаточно ничьей, мы это понимаем. Мы должны быть готовы ко всему в этом матче. Надо набраться терпения, мы должны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Мы должны быть готовы ко всему.

Это очередной из серии исторических для нас матчей. Мы готовы, и, уверен, все пройдет хорошо. Все кроме [Домагоя] Виды здоровы – в стартовом составе его не будет. Остальные в порядке. Мы осознаем ту ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась. Нужна только победа: три очка выведут нас дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», – заявил Далич.

Сборная Хорватии стартовала на Евро-2024 с поражения 0:3 от Испании, а затем сыграла вничью 2:2 с Албанией.

В таблице группы В «клетчатые» занимают 4-е место, имея в активе 1 очко. Италия идет второй, имея в активе 3 пункта.