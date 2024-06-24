«Будет гением». Неймар назвал будущую звезду мирового футбола
Бразилец отметил соотечественника Эстевао Виллиана
Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар высказал мнением об игроке, который, на его взгляд, в ближайшей перспективе станет звездой мирового уровня.
«Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из «Палмейрас» – большой талант, который растёт в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» – заявил.
Как известно, лондонский «Челси» несколько дней назад объявил о подписании 17-летнего вингера Эстевао Виллиана. В ряды «пенсионеров» тинейджер вольется летом 2025 года.
Эстевао Виллиан – воспитанник бразильского клуба «Крузейро», откуда он в 2021 году перешел в «Палмейрас». В нынешнем сезоне игрок в составе своей команды провел 27 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
Ранее Неймар назвал клуб, за который мечтает сыграть.
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