«Будет гением». Неймар назвал будущую звезду мирового футбола

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар высказал мнением об игроке, который, на его взгляд, в ближайшей перспективе станет звездой мирового уровня.

«Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из «Палмейрас» – большой талант, который растёт в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» – заявил.

Как известно, лондонский «Челси» несколько дней назад объявил о подписании 17-летнего вингера Эстевао Виллиана. В ряды «пенсионеров» тинейджер вольется летом 2025 года.

Эстевао Виллиан – воспитанник бразильского клуба «Крузейро», откуда он в 2021 году перешел в «Палмейрас». В нынешнем сезоне игрок в составе своей команды провел 27 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

Ранее Неймар назвал клуб, за который мечтает сыграть.