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Бразилия
24 июня 2024, 13:14 | Обновлено 24 июня 2024, 13:27
406
1

«Будет гением». Неймар назвал будущую звезду мирового футбола

Бразилец отметил соотечественника Эстевао Виллиана

24 июня 2024, 13:14 | Обновлено 24 июня 2024, 13:27
406
1
«Будет гением». Неймар назвал будущую звезду мирового футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао Виллиан

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар высказал мнением об игроке, который, на его взгляд, в ближайшей перспективе станет звездой мирового уровня.

«Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из «Палмейрас» – большой талант, который растёт в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» – заявил.

Как известно, лондонский «Челси» несколько дней назад объявил о подписании 17-летнего вингера Эстевао Виллиана. В ряды «пенсионеров» тинейджер вольется летом 2025 года.

Эстевао Виллиан – воспитанник бразильского клуба «Крузейро», откуда он в 2021 году перешел в «Палмейрас». В нынешнем сезоне игрок в составе своей команды провел 27 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

Ранее Неймар назвал клуб, за который мечтает сыграть.

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Неймар Челси Палмейрас Эстевао Виллиан (Мессиньо)
Юрій Остроумов Источник: TNT Sports
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GloryUkraine
Перейшовши в Челсі вже не стане.
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