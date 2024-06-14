Вторая любовь. Неймар назвал клуб, за который мечтает сыграть

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар признался, что мечтает о выступлениях за один из клубов чемпионата Бразилии.

«Я всегда говорил, что хочу играть за «Фламенго». Безусловно, это моя вторая любимая команда после «Сантоса». При всем уважении к клубу, в котором я тренировался и за который я болею с детства, я очень люблю «Фламенго».

Конечно, мне будет очень приятно, если однажды я смогу играть здесь. Я не знаю, произойдет ли это когда‑нибудь, одному богу известно. У меня всё ещё есть контракт с «Аль‑Хилялем», но никто не знает, что ждёт нас в будущем», – заявил Неймар.

Как известно, Неймар, будучи воспитанником клуба «Сантос», провел в его рядах 183 матча, забил 107 голов, сделал 51 ассист. Затем он играл за «Барселону» и «ПСЖ».

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