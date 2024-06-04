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04 июня 2024, 10:19 |
690
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Неймар назвал игрока, который выиграет Золотой мяч 2024

Бразильский нападающий – о шансах соотечественника Винисиуса Жуниора

04 июня 2024, 10:19 |
690
0
Неймар назвал игрока, который выиграет Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар оценил перспективы вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора как главного претендента за Золотой мяч по итогам 2024 года.

«Конечно, Золотой мяч – его. Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит Золотой мяч.

Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – заявил Неймар.

Ранее, напомним, сообщалось, что Винисиус Жуниор повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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Неймар Винисиус Жуниор Золотой мяч Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Globoesporte
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