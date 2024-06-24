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  4. Максим ШАЦКИХ: «С Румынией могла быть недооценка»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 11:05 |
428
0

Максим ШАЦКИХ: «С Румынией могла быть недооценка»

Бывший нападающий «Динамо» – о выступлении сборной Украины на Евро-2024

24 июня 2024, 11:05 |
428
0
Максим ШАЦКИХ: «С Румынией могла быть недооценка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» и главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких поделился впечатлениями после двух матчей Украины на Евро-2024.

- Я думаю, что с Румынией могла быть немножко недооценка. Зря начали петь перед игрой, что мы такие классные ребята. Мне сложно говорить о таких вещах, потому что на больших турнирах не бывает слабых соперников. Бывают такие дни, когда у соперника все залетает, но мы даже ничего не смогли создать у их ворот. За каждый эпизод, каждый подкат румыны эмоционально накручивали себя. Наши не смогли оправиться.

Я перед началом турнира говорил, что без сюрпризов не обойдется.

Относительно Словакии, Реброву удалось найти оптимальное сочетание игроков и хорошо, что дожали. Я думаю, что после Румынии игроки сами все поняли. Деваться было некуда. Необходимо было выходить и выигрывать. За ними – большая страна, которая переживает тяжелые времена. Надо выходить и что-то показывать. Это помогло собраться духом и всем остальным.

- Почему Украина, имея хороший подбор футболистов, не может играть с позиции силы?
- Не забывайте, что команда подобралась действительно хорошая, но они все молодые. Понятно, что ребята представлены в хороших чемпионатах, но не приобрели достаточно опыта для того, чтобы полностью руководить игрой. Можно в качестве примера привести Францию, которая неубедительно сыграла против Нидерландов (0:0).

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Владимир Клепач Источник: zbirna.com
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