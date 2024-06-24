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  4. Венгрия прервали на Евро серию игр без побед. Сколько было до антирекорда?
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 09:00 | Обновлено 24 июня 2024, 09:03
912
0

Венгрия прервали на Евро серию игр без побед. Сколько было до антирекорда?

Мадьяры в 3-м туре Евро-2024 обыграли шотландцев

24 июня 2024, 09:00 | Обновлено 24 июня 2024, 09:03
912
0
Венгрия прервали на Евро серию игр без побед. Сколько было до антирекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе А между сборными Шотландии и Венгрии.

Со счетом 1:0 победила венгерская команда.

Выиграв, сборная Венгрии прервала 8-матчевую серию игра на чемпионатах Европы без побед.

Мадьярам не хватило одного матча, чтобы повторить рекордную в истории серию без побед на Евро, которая принадлежит команде, которая в разные годы представляла Советский Союз, СНГ и россии. Она с 1988 года по 2004 не могла победить в 9 поединках.

Ранее сообщалось, что Шотландия повторила антирекорд Евро и покинула евротурнир.

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Евро-2024 сборная Венгрии по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Венгрия
Юрій Остроумов Источник: Opta
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