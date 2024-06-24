Венгрия прервали на Евро серию игр без побед. Сколько было до антирекорда?
Мадьяры в 3-м туре Евро-2024 обыграли шотландцев
В воскресенье, 24 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе А между сборными Шотландии и Венгрии.
Со счетом 1:0 победила венгерская команда.
Выиграв, сборная Венгрии прервала 8-матчевую серию игра на чемпионатах Европы без побед.
Мадьярам не хватило одного матча, чтобы повторить рекордную в истории серию без побед на Евро, которая принадлежит команде, которая в разные годы представляла Советский Союз, СНГ и россии. Она с 1988 года по 2004 не могла победить в 9 поединках.
Ранее сообщалось, что Шотландия повторила антирекорд Евро и покинула евротурнир.
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