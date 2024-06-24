Все по делу. Шотландия повторила антирекорд Евро и покинула евротурнир

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, состоялся матч 3-го тура в группе А между сборными Венгрии и Шотландии.

Поздний гол на 90+10 минуте позволил венгерской команде добиться победы со счетом 1:0.

Сборная Шотландия, проиграв Венгрии, заняла 4-е место в квартете и досрочно покинула немецкий Евро-2024. Ко всему, она сделала это с повторением антирекорда всех турниров.

В матчах группы против Германии (1:5), Швейцарии (1:1) и Венгрии (0:1) подопечные Стива Кларка нанесли суммарно 17 ударов по воротам соперников. Это повтор антирекорда групповой стадии чемпионатов Европы, который был установлен командой Северной Ирландией на Евро-2016.

Шотландцы завершили Евро-2024 с одним набранным очком и забили 2 гола за 270 игровых минут.