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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 08:39 | Обновлено 24 июня 2024, 08:40
297
0

Лучший игрок матча Швейцария – Германия оценил его исход

Команды завершили борьбу в группе Евро ничьей 1:1

24 июня 2024, 08:39 | Обновлено 24 июня 2024, 08:40
297
0
Лучший игрок матча Швейцария – Германия оценил его исход
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе А между сборными Швейцарии и Германии.

Поединок принес ничью 1:1. Лучшим игроком встречи был признан хавбек швейцарской команды Гранит Джака.

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны очком.

Мы знали, насколько сильны немцы. Не всегда было играть с мячом так свободно, как мы того обычно хотим. Но, думаю, мы агрессивно действовали без мяча, прессинговали и в большинстве случаев хорошо себя показывали», – заявил после матча Джака.

Напомним, сборная Германии заняла 1-е место в таблице группы А, набрав 7 очков. На второй позиции финишировала команда Швейцарии, имея 5 пунктов. Далее расположились сборные Венгрии (3 очка) и Шотландии (1 пункт).

Ранее сообщалось, что капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией.

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Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией
Евро-2024 сборная Швейцарии по футболу сборная Германии по футболу Швейцария - Германия Гранит Джака
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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