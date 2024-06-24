Лучший игрок матча Швейцария – Германия оценил его исход

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе А между сборными Швейцарии и Германии.

Поединок принес ничью 1:1. Лучшим игроком встречи был признан хавбек швейцарской команды Гранит Джака.

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны очком.

Мы знали, насколько сильны немцы. Не всегда было играть с мячом так свободно, как мы того обычно хотим. Но, думаю, мы агрессивно действовали без мяча, прессинговали и в большинстве случаев хорошо себя показывали», – заявил после матча Джака.

Напомним, сборная Германии заняла 1-е место в таблице группы А, набрав 7 очков. На второй позиции финишировала команда Швейцарии, имея 5 пунктов. Далее расположились сборные Венгрии (3 очка) и Шотландии (1 пункт).

Ранее сообщалось, что капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией.