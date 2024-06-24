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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 02:12 | Обновлено 24 июня 2024, 02:32
65
0

Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Швейцарией и Германией

Лучшим футболистом поединка признан полузащитник швейцарской сборной Гранит Джака

24 июня 2024, 02:12 | Обновлено 24 июня 2024, 02:32
65
0
Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Швейцарией и Германией
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Вечером 23 июня в немецком Франкфурте прошел матч 3-го тура группы B Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

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На 17-й минуте Роберт Андрих открыл счёт в матче, однако его гол был отменён. Впоследствии на 28-й минуте швейцарец Дэн Ндойе вывел свою команду вперёд. Лишь на второй добавленной ко второму тайму минуте немцы благодаря голу Никласа Фюллкруга сумели отыграться.

В итоге Германия завершила групповой этап на 1-м месте с 7-ю набранными очками. Швейцарцы же также вышли в плей-офф, но со второго места. В активе «аптекарей» 5 очков.

Лучшим игроком матча назван полузащитник швейцарской сборной Гранит Джака.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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