Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Швейцарией и Германией
Лучшим футболистом поединка признан полузащитник швейцарской сборной Гранит Джака
Вечером 23 июня в немецком Франкфурте прошел матч 3-го тура группы B Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
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На 17-й минуте Роберт Андрих открыл счёт в матче, однако его гол был отменён. Впоследствии на 28-й минуте швейцарец Дэн Ндойе вывел свою команду вперёд. Лишь на второй добавленной ко второму тайму минуте немцы благодаря голу Никласа Фюллкруга сумели отыграться.
В итоге Германия завершила групповой этап на 1-м месте с 7-ю набранными очками. Швейцарцы же также вышли в плей-офф, но со второго места. В активе «аптекарей» 5 очков.
Лучшим игроком матча назван полузащитник швейцарской сборной Гранит Джака.
Евро-2024. Группа А, 23 июня.
Швейцария – Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.
Granit Xhaka. Running the midfield 😤@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/vlEyvZFcrU— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024
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