Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча с командой Швейцарии (1:1) в 3-м туре группового турнира Евро-2024, который позволил Бундестим выиграть квартет А.

«Честно говоря, я не думаю, что все могло бы сложиться лучше. Было очень тяжело. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Мы должны извлечь из этого пользу», – признался Гюндоган.

Сборная Германии заняла 1-е место в таблице группы А, набрав 7 очков. На второй позиции финишировала команда Швейцарии, имея 5 пунктов. Далее расположились сборные Венгрии (3 очка) и Шотландии (1 пункт).

Ранее Илкай Гюндоган раскритиковал команду за победу над Венгрией.