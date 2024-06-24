Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией
Илкай Гюндоган – о матче 3-го тура групповой стадии Евро-2024
Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча с командой Швейцарии (1:1) в 3-м туре группового турнира Евро-2024, который позволил Бундестим выиграть квартет А.
«Честно говоря, я не думаю, что все могло бы сложиться лучше. Было очень тяжело. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Мы должны извлечь из этого пользу», – признался Гюндоган.
Сборная Германии заняла 1-е место в таблице группы А, набрав 7 очков. На второй позиции финишировала команда Швейцарии, имея 5 пунктов. Далее расположились сборные Венгрии (3 очка) и Шотландии (1 пункт).
Ранее Илкай Гюндоган раскритиковал команду за победу над Венгрией.
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