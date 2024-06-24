Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией
Германия
24 июня 2024, 07:59 | Обновлено 24 июня 2024, 08:05
332
0

Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией

Илкай Гюндоган – о матче 3-го тура групповой стадии Евро-2024

24 июня 2024, 07:59 | Обновлено 24 июня 2024, 08:05
332
0
Капитан Германии дал оценку ничьей в матче со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча с командой Швейцарии (1:1) в 3-м туре группового турнира Евро-2024, который позволил Бундестим выиграть квартет А.

«Честно говоря, я не думаю, что все могло бы сложиться лучше. Было очень тяжело. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Мы должны извлечь из этого пользу», – признался Гюндоган.

Сборная Германии заняла 1-е место в таблице группы А, набрав 7 очков. На второй позиции финишировала команда Швейцарии, имея 5 пунктов. Далее расположились сборные Венгрии (3 очка) и Шотландии (1 пункт).

Ранее Илкай Гюндоган раскритиковал команду за победу над Венгрией.

По теме:
Лучший игрок матча Швейцария – Германия оценил его исход
Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро
Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Швейцарией и Германией
Илкай Гюндоган Швейцария - Германия сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Футбол | 23 июня 2024, 08:31 1
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG

Показателем вероятной результативности они не впечатляют

На классе. Уругвай комфортно обыграл Панаму в первом туре Копа Америка
Футбол | 24 июня 2024, 05:58 0
На классе. Уругвай комфортно обыграл Панаму в первом туре Копа Америка
На классе. Уругвай комфортно обыграл Панаму в первом туре Копа Америка

Подопечные Марсело Бьелсы набрали важные три очка

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23.06.2024, 08:01
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Футбол | 23.06.2024, 23:31
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 07:10
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 2
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 136
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 4
Бокс
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 16
Футбол
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем