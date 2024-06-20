Капитан Германии раскритиковал команду за победу над Венгрией

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча 2-го тура группового турнира чемпионата Европы 2024, в котором бундестим добился победы над сборной Венгрии со счетом 2:0.

«Я больше всего рад нашей победе и приятным словам Юлиана Нагельсманна. Надеюсь, что мы и дальше будем вызывать у всех эйфорию и вдохновение. Сам я ощущаю доверие тренеров, игроков и всего персонала, а также чувствую себя очень комфортно в команде, что очень хорошо. Мне стало намного проще играть на поле. В прошлом году наши результаты были непростыми, что делает начало этого турнира еще более особенным – не только для меня, но и для всех моих партнеров по сборной.

Сегодняшний матч представил нас в той ситуации, в которой мы должны оказаться. Временами соперник был хорош. Но и с нашей стороны была не самая лучшая игра, тем не менее – это именно тот матч, в котором нужно сыграть как можно раньше. Мы готовимся к предстоящим матчам и понимаем, что само к нам ничего не придет», – заявил Гюндоган.

Напомним, Илкай Гюндоган в игре против венгров стал автором гола и голевой передачи, за что был удостоен приза лучшему игроку встречи.