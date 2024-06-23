Известны игроки, которые из-за дисквалификаций пропустят 3-й тур Евро-2024
Вне игры находятся пять футболистов
В воскресенье, 23 июня, стартует 3-й тур групповой стадии чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.
Из-за перебора предупреждений матчи своих команд пропустят полузащитник сборной Испании Родри, вингер сборной Португалии Рафаэл Леау, вингер бельгийской команды Доди Лукебакио и защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакчи.
Также не сможет появиться на поле защитник сборной Шотландии Райан Портеус. Он был удален с поля в матче 1-го тура с командой Германии (5:1) и получил двухматчевое отстранение.
Как известно, досрочно в плей-офф Евро-2024 квалифицировались сборные Германии, Испании и Португалии.
Ранее сообщалось, что бельгиец Ромелу Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георги Мамардашвили сделал 11 сейвов в матче против Чехии
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас