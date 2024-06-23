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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 12:50 | Обновлено 23 июня 2024, 13:00
435
0

Известны игроки, которые из-за дисквалификаций пропустят 3-й тур Евро-2024

Вне игры находятся пять футболистов

23 июня 2024, 12:50 | Обновлено 23 июня 2024, 13:00
435
0
Известны игроки, которые из-за дисквалификаций пропустят 3-й тур Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

В воскресенье, 23 июня, стартует 3-й тур групповой стадии чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.

Из-за перебора предупреждений матчи своих команд пропустят полузащитник сборной Испании Родри, вингер сборной Португалии Рафаэл Леау, вингер бельгийской команды Доди Лукебакио и защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакчи.

Также не сможет появиться на поле защитник сборной Шотландии Райан Портеус. Он был удален с поля в матче 1-го тура с командой Германии (5:1) и получил двухматчевое отстранение.

Как известно, досрочно в плей-офф Евро-2024 квалифицировались сборные Германии, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что бельгиец Ромелу Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю.

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Евро-2024 дисквалификация Родри Рафаэл Леау Доди Лукебакио сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Турции по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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