Известны игроки, которые из-за дисквалификаций пропустят 3-й тур Евро-2024

В воскресенье, 23 июня, стартует 3-й тур групповой стадии чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии.

Из-за перебора предупреждений матчи своих команд пропустят полузащитник сборной Испании Родри, вингер сборной Португалии Рафаэл Леау, вингер бельгийской команды Доди Лукебакио и защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакчи.

Также не сможет появиться на поле защитник сборной Шотландии Райан Портеус. Он был удален с поля в матче 1-го тура с командой Германии (5:1) и получил двухматчевое отстранение.

Как известно, досрочно в плей-офф Евро-2024 квалифицировались сборные Германии, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что бельгиец Ромелу Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю.