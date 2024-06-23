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Бельгия
23 июня 2024, 11:56 | Обновлено 23 июня 2024, 13:05
820
0

Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю

Бельгиец вне конкуренции по упущенным возможностям для гола

23 июня 2024, 11:56 | Обновлено 23 июня 2024, 13:05
820
0
Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является единоличным лидером чемпионата Европы 2024 среди всех футболистов по количеству упущенных явных возможностей забить гол.

31-летний форвард в матчах 1-го и 2-го туров Евро-2024 имел четыре возможности отличиться. Это больше, чем у любого другого футболиста, выступающего на турнире.

Напомним, Бельгия в стартовом поединке на Евро-2024 проиграла команде Словакии со счетом 0:1, а во 2-м туре переиграла команду Румынии (2:0). 26 июня в заключительном поединке групповой стадии бельгийцы померяются силами со сборной Украины.

Ранее сообщалось, что на Евро-2024 Ромелу Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться.

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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