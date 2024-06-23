Лукаку перед Украиной лидирует на Евро по одному неприятному показателю

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является единоличным лидером чемпионата Европы 2024 среди всех футболистов по количеству упущенных явных возможностей забить гол.

31-летний форвард в матчах 1-го и 2-го туров Евро-2024 имел четыре возможности отличиться. Это больше, чем у любого другого футболиста, выступающего на турнире.

Напомним, Бельгия в стартовом поединке на Евро-2024 проиграла команде Словакии со счетом 0:1, а во 2-м туре переиграла команду Румынии (2:0). 26 июня в заключительном поединке групповой стадии бельгийцы померяются силами со сборной Украины.

Ранее сообщалось, что на Евро-2024 Ромелу Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться.