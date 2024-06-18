Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться
Нападающий в матче Евро-2024 со Словакией отметился двумя незасчитанными голами
17 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения выяснили сборные Бельгии и Словакии – соперники команды Украины по квартету Е.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу словаков.
Нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку в прошедшем матче отметился двумя голами, но ни один из них засчитан не был. Форвард стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, у которого отменили два гола за один матч.
Напомним, первый раз гол Лукаку забил из положения вне игры. А во второй раз форвард лишился взятия ворот Словакии, так как Луа Опенда, который отдавал Ромелу голевую передачу, подыграл при этом себе рукой.
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