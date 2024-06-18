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Бельгия
18 июня 2024, 08:08 | Обновлено 18 июня 2024, 08:17
751
0

Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться

Нападающий в матче Евро-2024 со Словакией отметился двумя незасчитанными голами

18 июня 2024, 08:08 | Обновлено 18 июня 2024, 08:17
751
0
Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

17 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения выяснили сборные Бельгии и Словакии – соперники команды Украины по квартету Е.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу словаков.

Нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку в прошедшем матче отметился двумя голами, но ни один из них засчитан не был. Форвард стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, у которого отменили два гола за один матч.

Напомним, первый раз гол Лукаку забил из положения вне игры. А во второй раз форвард лишился взятия ворот Словакии, так как Луа Опенда, который отдавал Ромелу голевую передачу, подыграл при этом себе рукой.

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Евро-2024 сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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