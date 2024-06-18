Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться

17 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения выяснили сборные Бельгии и Словакии – соперники команды Украины по квартету Е.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу словаков.

Нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку в прошедшем матче отметился двумя голами, но ни один из них засчитан не был. Форвард стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, у которого отменили два гола за один матч.

Напомним, первый раз гол Лукаку забил из положения вне игры. А во второй раз форвард лишился взятия ворот Словакии, так как Луа Опенда, который отдавал Ромелу голевую передачу, подыграл при этом себе рукой.