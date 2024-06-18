УЕФА ослабил Шотландию до завершения группового турнира Евро-2024

Европейский футбольный союз вынес наказание защитнику сборной Шотландии Райану Портеусу.

Как известно, игрок был удален с поля в поединке 1-го тура чемпионата Европы 2024 против сборной Германии (1:5).

Согласно решению УЕФА, 25-летний Портеус пропустит из-за дисквалификации два матча – это поединки против сборных Швейцарии и Венгрии, то есть до конца группового турнира Евро-2024 он своей команде не поможет.

Напомним, Портеус на 44-й минуте матча против сборной Германии получил прямую красную карточку за фол против полузащитника немцев Илкая Гюндогана.

Напомним, сборная Шотландии свой очередной матч на Евро-2024 проведет 19 июня против Швейцарии.