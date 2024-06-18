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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 09:06 | Обновлено 18 июня 2024, 09:17
1285
0

УЕФА ослабил Шотландию до завершения группового турнира Евро-2024

Дисквалифицирован защитник Райан Портеус

18 июня 2024, 09:06 | Обновлено 18 июня 2024, 09:17
1285
0
УЕФА ослабил Шотландию до завершения группового турнира Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Портеус

Европейский футбольный союз вынес наказание защитнику сборной Шотландии Райану Портеусу.

Как известно, игрок был удален с поля в поединке 1-го тура чемпионата Европы 2024 против сборной Германии (1:5).

Согласно решению УЕФА, 25-летний Портеус пропустит из-за дисквалификации два матча – это поединки против сборных Швейцарии и Венгрии, то есть до конца группового турнира Евро-2024 он своей команде не поможет.

Напомним, Портеус на 44-й минуте матча против сборной Германии получил прямую красную карточку за фол против полузащитника немцев Илкая Гюндогана.

Напомним, сборная Шотландии свой очередной матч на Евро-2024 проведет 19 июня против Швейцарии.

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Евро-2024 дисквалификация сборная Шотландии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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