Защитник Румынии огласил цель на матч со Словакией – важный для Украины

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин дал оценку поражению своей команды во 2-м туре чемпионата Европы 2024 от сборной Бельгии (0:2), а также поделился ожиданиями от желаемого выхода сборной в плей-офф турнира.

«Это был сложный матч для нас. Нам противостояла топ-команда, топ-игроки. У нас были шансы, мы провели хороший второй тайм, но я не знаю, чего нам не хватило. Они показали больше концентрации, когда у них были шансы. Для нас было сложно начать матч с пропущенного гола. У нас был подобный опыт с Израилем в отборочном цикле, но нам удалось перестроиться и переломить ситуацию. Сегодня что-то у нас не получилось.

Думаю, наша защита должна была действовать более решительно, но в матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа. Я очень верю в наши шансы. Мы сосредоточимся на нашей цели, мы все еще можем добиться того, чего хотим», – заявил Дрэгушин.

В таблице группы Е сборная Румынии занимает 1-е место, имея лучшие дополнительные показатели, чем команды Бельгии, Словакии и Украины. 26 июня в заключительной игре группового турнира румыны сыграют со словаками. В другом матче сойдутся бельгийцы и украинцы.