Чемпионат Европы23 июня 2024, 04:20 | Обновлено 23 июня 2024, 04:39
233
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Конечно, мы допустили некоторые ошибки»
Полузащитник Бельгии прокоментировал победу над Румынией
23 июня 2024, 04:20 | Обновлено 23 июня 2024, 04:39
233
0
Лучший игрок матча Бельгии против Румынии, полузащитник и капитан бельгийцев Кевин де Брюйне прокомментировал викторию своей команды (2:0).
«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы играли плохо сами по себе.
Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, даже если и могли забить. Мы хорошо играли сегодня, и я думаю, что мы заслужили победу. Поэтому я счастлив», – сказал де Брюйне.
После второго тура в группе Бельгии, Румныии, Словакии и Украины все команды имеют по три очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2024, 10:35 10
Украинская команда сумела победить Словакию
Футбол | 22 июня 2024, 18:07 7
Георги Мамардашвили сделал 11 сейвов в матче против Чехии
Футбол | 23.06.2024, 00:12
Футбол | 23.06.2024, 01:59
Футбол | 22.06.2024, 06:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2024, 07:29 17
22.06.2024, 00:19 17
21.06.2024, 23:29 5
21.06.2024, 18:15 17
21.06.2024, 22:13 1
21.06.2024, 18:30 18
21.06.2024, 20:41 6
21.06.2024, 07:11 3