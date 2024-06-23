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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 04:20 | Обновлено 23 июня 2024, 04:39
233
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Конечно, мы допустили некоторые ошибки»

Полузащитник Бельгии прокоментировал победу над Румынией

23 июня 2024, 04:20 | Обновлено 23 июня 2024, 04:39
233
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Конечно, мы допустили некоторые ошибки»
УЕФА. Кевин де Брюйне

Лучший игрок матча Бельгии против Румынии, полузащитник и капитан бельгийцев Кевин де Брюйне прокомментировал викторию своей команды (2:0).

«После первой игры я не волновался. Не думаю, что мы играли плохо сами по себе.

Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, даже если и могли забить. Мы хорошо играли сегодня, и я думаю, что мы заслужили победу. Поэтому я счастлив», – сказал де Брюйне.

После второго тура в группе Бельгии, Румныии, Словакии и Украины все команды имеют по три очка.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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