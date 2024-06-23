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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 04:00 | Обновлено 23 июня 2024, 04:25
162
0

«Мы были лучше». Игроки сборной Чехии оценили игру против Грузии

Томаш Соучек и Патрик Шик прокомментировали матч

23 июня 2024, 04:00 | Обновлено 23 июня 2024, 04:25
162
0
«Мы были лучше». Игроки сборной Чехии оценили игру против Грузии
УЕФА

Игроки сборной Чехии Томаш Соучек и Патрик Шик оценили ничью своей команды в матче против Грузии (1:1).

Соучек: «Понятно, мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча: хотели победить и сделать шаг к выходу из группы. У нас было много шансов, мы должны были забить, но затем пропустили с пенальти. Нам было тяжело.

Мы не знаем остальных результатов, но понимаем, что нам нужно будет победить Турцию. И мы начнем работать над этим прямо сейчас. Это будет отличная игра для болельщиков обеих команд. Надеюсь, мы получим три очка и выйдем из группы».

Шик: «Результат нас не устраивает. Мы были лучше, но вратарь сборной Грузии не позволил нам забить в первом тайме. Затем мы пропустили с пенальти, и дела у команды пошли не очень хорошо.

Мы сравняли счет и шли вперед, давили на соперников, но не смогли забить заслуженный гол. Но мы также допустили ошибку в последнюю минуту и ​​могли проиграть»

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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