Бернарду СИЛВА: «У нас впереди долгий путь»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру между сборными Турции и Португалии (0:3), в которой его признали лучшим игроком матча.

«Мы знаем, что в Германии много турков, и мы знали, что наши болельщики будут в меньшинстве – но они были потрясающими. Ни на одном этапе игры мы не чувствовали себя в меньшинстве. Конечно, ранние голы нам помогли.

Я очень рад трем очкам и первому месту в группе. У нас впереди долгий путь, но сегодня Португалия показала хорошую игру. Мы уже хорошо сыграли в первом матче, и хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру против низкого блока», – сказал Силва.