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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 23:15 | Обновлено 22 июня 2024, 23:52
2667
4

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Таунусштайне в неполном составе

Андрей Ярмоленко предпочел пробежку и восстановительные упражнения на воздухе

22 июня 2024, 23:15 | Обновлено 22 июня 2024, 23:52
2667
4
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Таунусштайне в неполном составе
УАФ

Национальная сборная Украины вернулась из Дюссельдорфа в Таунусштайн и провела тренировку без игроков стартового состава матча со Словакией.

Как и после поединка первого тура, сине-желтые покинули свой трансферный отель в 11 часов и через два с половиной часа автобусного путешествия вернулись в свой турнирный лагерь в комплексе Légère.

После обеда и отдыха 17 игроков выехали на хорошо знакомый стадион в Хальберге.

Сегодня работали ребята, которые не играли со словаками или вышли на смену. Капитан сборной Андрей Ярмоленко предпочел пробежку и восстановительные упражнения на воздухе перед реабилитационными процедурами в отеле, которые были у девяти других полевых игроков вчерашнего «старта».

Голкиперы уже традиционно работали под руководством Рустама Худжамова в полной тройке, несмотря на то, что один из них провел вчера на поле 90 минут.

Между тем основная группа сборников выполняла упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отрабатывала отбор, а также развитие и завершение атаки. Кроме этого, футболисты немало били по воротам. Техника, тактика, скорость – все имело значение сегодня. Очень важно поднять функциональный уровень исполнителей, пока имеющих меньше игрового времени, до состояния ребят, игравших в первых двух матчах.

Завтра украинцы продолжат подготовку в Таунусштайне.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Таунусштайне в неполном составе

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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oleksan751
Rebrofff??
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RomeoBoss
Чі  е шанс у Зб.України перемогти Бельгійців? Чі хочяб нічья.
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