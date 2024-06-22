Национальная сборная Украины вернулась из Дюссельдорфа в Таунусштайн и провела тренировку без игроков стартового состава матча со Словакией.

Как и после поединка первого тура, сине-желтые покинули свой трансферный отель в 11 часов и через два с половиной часа автобусного путешествия вернулись в свой турнирный лагерь в комплексе Légère.

После обеда и отдыха 17 игроков выехали на хорошо знакомый стадион в Хальберге.

Сегодня работали ребята, которые не играли со словаками или вышли на смену. Капитан сборной Андрей Ярмоленко предпочел пробежку и восстановительные упражнения на воздухе перед реабилитационными процедурами в отеле, которые были у девяти других полевых игроков вчерашнего «старта».

Голкиперы уже традиционно работали под руководством Рустама Худжамова в полной тройке, несмотря на то, что один из них провел вчера на поле 90 минут.

Между тем основная группа сборников выполняла упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отрабатывала отбор, а также развитие и завершение атаки. Кроме этого, футболисты немало били по воротам. Техника, тактика, скорость – все имело значение сегодня. Очень важно поднять функциональный уровень исполнителей, пока имеющих меньше игрового времени, до состояния ребят, игравших в первых двух матчах.

Завтра украинцы продолжат подготовку в Таунусштайне.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в Таунусштайне в неполном составе