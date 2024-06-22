Зинченко рассказал, чьи слова вспомнил после пропущенного от Словакии

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал, чьи слова вспомнился после того, как сине-желтые пропустили от команды Словакии (2:1) в матче 2-го тура группы Е на Евро-2024:

«Не буду говорить все, что было у меня в голове, честно скажу. Много было мнений – и не очень хороших. Вы меня понимаете, да? Но я счастливчик в этой жизни. Потому что у меня была возможность учиться у лучших в этом виде спорта.

Приведу пример. Фернандинью. У него такое качество, кроме футбольных, самое главное – когда он ошибается, ты никогда не видишь это у него. Он никогда не проседает. Совершит ошибку на тренировке или в игре, смотришь на него, а ему вообще все равно.

Как-то мы говорили с ним на этот счет. Он мне сказал: Ты должен этому научиться. Все мы ошибаемся, даже самые лучшие. Но чем быстрее переключишься на следующее действие – тем лучше для тебя и команды. Не показывай эту слабость другим».

Мне еще нужно учиться, но именно в этот момент вспомнил его слова, как он перенастраивается», – сказал Зинченко.