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  4. Зинченко рассказал, чьи слова вспомнил после пропущенного от Словакии
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 22:31 |
2094
0

Зинченко рассказал, чьи слова вспомнил после пропущенного от Словакии

Александр взял пример с Фернандиньо

22 июня 2024, 22:31 |
2094
0
Зинченко рассказал, чьи слова вспомнил после пропущенного от Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал, чьи слова вспомнился после того, как сине-желтые пропустили от команды Словакии (2:1) в матче 2-го тура группы Е на Евро-2024:

«Не буду говорить все, что было у меня в голове, честно скажу. Много было мнений – и не очень хороших. Вы меня понимаете, да? Но я счастливчик в этой жизни. Потому что у меня была возможность учиться у лучших в этом виде спорта.

Приведу пример. Фернандинью. У него такое качество, кроме футбольных, самое главное – когда он ошибается, ты никогда не видишь это у него. Он никогда не проседает. Совершит ошибку на тренировке или в игре, смотришь на него, а ему вообще все равно.

Как-то мы говорили с ним на этот счет. Он мне сказал: Ты должен этому научиться. Все мы ошибаемся, даже самые лучшие. Но чем быстрее переключишься на следующее действие – тем лучше для тебя и команды. Не показывай эту слабость другим».

Мне еще нужно учиться, но именно в этот момент вспомнил его слова, как он перенастраивается», – сказал Зинченко.

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Фернандиньо Александр Зинченко сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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