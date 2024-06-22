ЗИНЧЕНКО: «Старались поддерживать друг друга, это сработало во 2-м тайме»
Защитник сборной Украины прокомментировал игру со Словакией
21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал игру так:
«Даже после пропущенного мяча мы старались поддерживать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.
Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное – твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди; мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.
Ждем супертрудного матча против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме».
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