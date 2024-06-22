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  4. Роналду отдал 8-й ассист на Евро. Но Криштиану не единоличный лидер
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 20:32 | Обновлено 22 июня 2024, 20:33
1686
0

Роналду отдал 8-й ассист на Евро. Но Криштиану не единоличный лидер

КриРо отдал голевой пас на Бруну Фернандеша в матче Турция – Португалия

22 июня 2024, 20:32 | Обновлено 22 июня 2024, 20:33
1686
0
Роналду отдал 8-й ассист на Евро. Но Криштиану не единоличный лидер
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

22 июня проходит матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.

На 56-й минуте 3-й гол в ворота турецкой команды оформил Бруну Фернандеш. Ассист на него отдал легендарный форвард Криштиану Роналду.

Для КриРо это 8-й голевой пас на чемпионатах Европы. По этому показателю он догнал Карела Поборски из Чехии, у которого также 8 ассистов.

Интересно, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро – 14 голов.

Лучшие ассистенты в истории чемпионатов Европы

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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