Роналду отдал 8-й ассист на Евро. Но Криштиану не единоличный лидер

22 июня проходит матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.

На 56-й минуте 3-й гол в ворота турецкой команды оформил Бруну Фернандеш. Ассист на него отдал легендарный форвард Криштиану Роналду.

Для КриРо это 8-й голевой пас на чемпионатах Европы. По этому показателю он догнал Карела Поборски из Чехии, у которого также 8 ассистов.

Интересно, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро – 14 голов.

Лучшие ассистенты в истории чемпионатов Европы