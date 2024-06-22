Чемпионат Европы22 июня 2024, 20:32 | Обновлено 22 июня 2024, 20:33
1686
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Роналду отдал 8-й ассист на Евро. Но Криштиану не единоличный лидер
КриРо отдал голевой пас на Бруну Фернандеша в матче Турция – Португалия
22 июня 2024, 20:32 | Обновлено 22 июня 2024, 20:33
1686
0
22 июня проходит матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.
На 56-й минуте 3-й гол в ворота турецкой команды оформил Бруну Фернандеш. Ассист на него отдал легендарный форвард Криштиану Роналду.
Для КриРо это 8-й голевой пас на чемпионатах Европы. По этому показателю он догнал Карела Поборски из Чехии, у которого также 8 ассистов.
Интересно, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро – 14 голов.
Лучшие ассистенты в истории чемпионатов Европы
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