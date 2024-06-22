ВИДЕО. Щедрость Роналду. Криштиану отдал гол партнеру

На старте второго тайма матча группового этапа Евро-2024 между Турцией и Португалией счет стал 3:0 в пользу португальцев, а гол оформил Бруну Фернандеш.

Нужно отметить результативную передачу Криштиану Роналду, который мог забивать сам, но решил отдать партнеру.