Чемпионат Европы22 июня 2024, 20:27 |
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ВИДЕО. Щедрость Роналду. Криштиану отдал гол партнеру
Роналду сделал ассист, Фернандеш забил
22 июня 2024, 20:27 |
3376
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На старте второго тайма матча группового этапа Евро-2024 между Турцией и Португалией счет стал 3:0 в пользу португальцев, а гол оформил Бруну Фернандеш.
Нужно отметить результативную передачу Криштиану Роналду, который мог забивать сам, но решил отдать партнеру.
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Комментарии 5
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Нашим би "зіркам" повчитись такій щедрості. Впевнений на 100% любий би з наших гравців на місці Роналду пробивав би сам по воротам.
Показать Скрыть 2 ответа
Нічого, на ціаташвілях відіграється.
Взагалі то егоїстів серед нападників під 90%.
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