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  4. ВИДЕО. Щедрость Роналду. Криштиану отдал гол партнеру
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 20:27 |
3376
5

ВИДЕО. Щедрость Роналду. Криштиану отдал гол партнеру

Роналду сделал ассист, Фернандеш забил

22 июня 2024, 20:27 |
3376
5
ВИДЕО. Щедрость Роналду. Криштиану отдал гол партнеру
Getty Images/Global Images Ukraine

На старте второго тайма матча группового этапа Евро-2024 между Турцией и Португалией счет стал 3:0 в пользу португальцев, а гол оформил Бруну Фернандеш.

Нужно отметить результативную передачу Криштиану Роналду, который мог забивать сам, но решил отдать партнеру.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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LexХХХ
Нашим би "зіркам" повчитись такій щедрості. Впевнений на 100% любий би з наших гравців на місці Роналду пробивав би сам по воротам.
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+3
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AndiM
Нічого, на ціаташвілях відіграється.
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0
pol-55
Взагалі то егоїстів серед нападників під 90%.
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0
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