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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 01:02 | Обновлено 23 июня 2024, 01:43
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0

ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией

Украинская команда победила Словакию в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024

23 июня 2024, 01:02 | Обновлено 23 июня 2024, 01:43
410
0
ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

В сети появились эмоции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на голы Николая Шапаренко и Романа Яремчука. Отметим, что наставник украинской команды сначала разочаровался в передаче Шапаренко на Яремчука, когда был забит второй гол.

Ранее Ребров объяснил, за счет чего Украина одолела Словакию во втором тайме.

ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией

@dima_molokov777

#футбол#збірнаукраїни #збірна#україна #uefa #euro2024 #ukraine

♬ оригінальний звук - dima_molokov777
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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