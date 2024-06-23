ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией
Украинская команда победила Словакию в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
В сети появились эмоции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на голы Николая Шапаренко и Романа Яремчука. Отметим, что наставник украинской команды сначала разочаровался в передаче Шапаренко на Яремчука, когда был забит второй гол.
Ранее Ребров объяснил, за счет чего Украина одолела Словакию во втором тайме.
ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией
@dima_molokov777
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