21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

В сети появились эмоции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на голы Николая Шапаренко и Романа Яремчука. Отметим, что наставник украинской команды сначала разочаровался в передаче Шапаренко на Яремчука, когда был забит второй гол.

Ранее Ребров объяснил, за счет чего Украина одолела Словакию во втором тайме.

ВИДЕО. Безумные эмоции Реброва после голов Украины в матче со Словакией