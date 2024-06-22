Лучший арбитр УПЛ получил назначение на еще один матч Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Поединок 3-го тура группы D состоится 24 июня в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Балакин выступил в роле четвертого рефери. Главным судьей матча будет швед Гленн Нюберг, а его помощниками станут земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист.

Балакин, который был признан лучшим арбитром УПЛ, на чемпионате Европы уже работал четвертым арбитром на играх Австрия – Франция и Дания – Албания.