Лучший арбитр УПЛ получил назначение на еще один матч Евро-2024
Николай Балакин отработает четвертым рефери на поединке Албании и Испании
Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч Евро-2024 между сборными Албании и Испании.
Поединок 3-го тура группы D состоится 24 июня в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Балакин выступил в роле четвертого рефери. Главным судьей матча будет швед Гленн Нюберг, а его помощниками станут земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист.
Балакин, который был признан лучшим арбитром УПЛ, на чемпионате Европы уже работал четвертым арбитром на играх Австрия – Франция и Дания – Албания.
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