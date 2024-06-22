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  4. Лучший арбитр УПЛ получил назначение на еще один матч Евро-2024
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 20:11 |
1588
3

Лучший арбитр УПЛ получил назначение на еще один матч Евро-2024

Николай Балакин отработает четвертым рефери на поединке Албании и Испании

22 июня 2024, 20:11 |
1588
3
Лучший арбитр УПЛ получил назначение на еще один матч Евро-2024
УАФ. Николай Балакин

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Поединок 3-го тура группы D состоится 24 июня в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Балакин выступил в роле четвертого рефери. Главным судьей матча будет швед Гленн Нюберг, а его помощниками станут земляки Махмуд Бейджи и Андреас Содерквист.

Балакин, который был признан лучшим арбитром УПЛ, на чемпионате Европы уже работал четвертым арбитром на играх Австрия – Франция и Дания – Албания.

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Николай Балакин судейские назначения сборная Албании по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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AndiM
Я б цим рінатовським холуям не дав би навіть любительські матчі судити .
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Leon LeGa
А 4-тый судья вообще за что-то отвечает, кроме замен?
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