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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 01:57 | Обновлено 19 июня 2024, 02:52
72
0

Украинские арбитры получили назначение на матч Дании и Англии

Николай Балакин и Александр Беркут будут обслуживать поединок Евро-2024

19 июня 2024, 01:57 | Обновлено 19 июня 2024, 02:52
72
0
Украинские арбитры получили назначение на матч Дании и Англии
УАФ. Николай Балакин

Украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете С Дания – Англия.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут – резервного лайнсмена.

Поединок состоится 20 июня во Франкфурте на стадионе Франкфурт Арена, начало – в 19:00 по Киеву.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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