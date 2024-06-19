Украинские арбитры получили назначение на матч Дании и Англии

Украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете С Дания – Англия.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, а Беркут – резервного лайнсмена.

Поединок состоится 20 июня во Франкфурте на стадионе Франкфурт Арена, начало – в 19:00 по Киеву.