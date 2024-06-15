Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024

17 июня состоится матч Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Украинский судья Николай Балакин назначен четвертым арбитром этого матча.

Главным арбитром будет испанец Хесус Хиль Мансано.

Матч первого тура группы D между Австрией и Францией начнется в 22:00 и пройдет в Дюссельдорфе.

Ранее УПЛ в рамках подведения итогов сезона определила лучшего арбитра чемпионата 2023/24. Лучшим судьей признали Николая Балакина (Киевская область).