Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 18:58 |
788
1

Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024

Николай Балакин будет работать на матче Австрия – Франция

15 июня 2024, 18:58 |
788
1
Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024
УАФ. Николай Балакин

17 июня состоится матч Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Украинский судья Николай Балакин назначен четвертым арбитром этого матча.

Главным арбитром будет испанец Хесус Хиль Мансано.

Матч первого тура группы D между Австрией и Францией начнется в 22:00 и пройдет в Дюссельдорфе.

Ранее УПЛ в рамках подведения итогов сезона определила лучшего арбитра чемпионата 2023/24. Лучшим судьей признали Николая Балакина (Киевская область).

По теме:
Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия
Николай Балакин Евро-2024 сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Бокс | 15 июня 2024, 11:13 12
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»

Известный промоутер высказался о мегафайте

Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины
Футбол | 15 июня 2024, 16:10 13
Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины
Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины

«Канониры» заинтересовались Артемом Довбиком

Венгрия – Швейцария – 1:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.06.2024, 18:28
Венгрия – Швейцария – 1:3. Видео голов и обзор матча
Венгрия – Швейцария – 1:3. Видео голов и обзор матча
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 15.06.2024, 00:11
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Вау четвертим!Ну хоч так !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
14.06.2024, 21:31 3
Футбол
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
13.06.2024, 16:08 8
Футбол
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
13.06.2024, 17:06 22
Футбол
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем