Чемпионат Европы15 июня 2024, 18:58 |
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Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024
Николай Балакин будет работать на матче Австрия – Франция
15 июня 2024, 18:58 |
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17 июня состоится матч Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Украинский судья Николай Балакин назначен четвертым арбитром этого матча.
Главным арбитром будет испанец Хесус Хиль Мансано.
Матч первого тура группы D между Австрией и Францией начнется в 22:00 и пройдет в Дюссельдорфе.
Ранее УПЛ в рамках подведения итогов сезона определила лучшего арбитра чемпионата 2023/24. Лучшим судьей признали Николая Балакина (Киевская область).
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Вау четвертим!Ну хоч так !
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