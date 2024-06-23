Яремчук обратился к мировому сообществу после победного гола словакам
Роман вырвал для украинской сборной первую победу на Евро-2024
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Победный гол в матче на 80-й минуте забил Роман Яремчук. Украинский футболист после матча через свои социальные сети обратился к мировому сообществу и напомнил о защитниках Азовстали, которые находятся в плену у террористической россии.
«Освободите защитников Азовстали», – написал Яремчук в инстаграме.
Ранее автор победного гола в ворота Словакии Роман Яремчук прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Услугами Артема воспользовался Франк Рибери
Роналду сделал ассист, Фернандеш забил