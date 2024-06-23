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  4. Яремчук обратился к мировому сообществу после победного гола словакам
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 00:44 |
287
0

Яремчук обратился к мировому сообществу после победного гола словакам

Роман вырвал для украинской сборной первую победу на Евро-2024

23 июня 2024, 00:44 |
287
0
Яремчук обратился к мировому сообществу после победного гола словакам
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Победный гол в матче на 80-й минуте забил Роман Яремчук. Украинский футболист после матча через свои социальные сети обратился к мировому сообществу и напомнил о защитниках Азовстали, которые находятся в плену у террористической россии.

«Освободите защитников Азовстали», – написал Яремчук в инстаграме.

Ранее автор победного гола в ворота Словакии Роман Яремчук прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Роман Яремчук Евро-2024 Словакия - Украина Азовсталь российско-украинская война
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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