Яремчук обратился к мировому сообществу после победного гола словакам

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Победный гол в матче на 80-й минуте забил Роман Яремчук. Украинский футболист после матча через свои социальные сети обратился к мировому сообществу и напомнил о защитниках Азовстали, которые находятся в плену у террористической россии.

«Освободите защитников Азовстали», – написал Яремчук в инстаграме.

Ранее автор победного гола в ворота Словакии Роман Яремчук прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2024.