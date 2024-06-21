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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:53 | Обновлено 21 июня 2024, 18:54
2634
6

Роман ЯРЕМЧУК: «Отдали всю жизнь ради этой победы»

Форвард сборной Украины – о победе над Словакией

21 июня 2024, 18:53 | Обновлено 21 июня 2024, 18:54
2634
6
Роман ЯРЕМЧУК: «Отдали всю жизнь ради этой победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Автор победного гола в ворота Словакии Роман Яремчук прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2024:

«Если честно, я очень горд представлять свою страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, что бы ни случилось, и только движемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и против Словакии был самый важный матч в моей карьере.

Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо нашим болельщикам за поддержку - с гордостью можно готовиться к следующему матчу».

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Олег Дидух Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 6
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MrStepanovM .
Респект
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+7
HaloGen
Роман, моя повага! Вийшов, зарядженим на гру! Так тримати!
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+4
serhiy
Молодець !!!
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+1
Flashback
Звання Джокеру UA тимчасово переходить від Довбика до Яремчука
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0
Alexander Киев
Молодець. Ось дійсно коли показали агресивну гру, включили пресинг - молодці. За 1-й тайм - я цього не скажу, а ось вийшли після перерви - молодці
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0
Микола Захарченко
Рома - зробив результат , повністю виклався на полі . Але не потрібно зараз робити гучних заяв , ми ще нікуди не вийшли, попереду гра з Бельгією .
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0
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