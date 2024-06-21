Роман ЯРЕМЧУК: «Отдали всю жизнь ради этой победы»

Автор победного гола в ворота Словакии Роман Яремчук прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2024:

«Если честно, я очень горд представлять свою страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, что бы ни случилось, и только движемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и против Словакии был самый важный матч в моей карьере.

Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо нашим болельщикам за поддержку - с гордостью можно готовиться к следующему матчу».