ВИДЕО. Украина вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч мимо голкипера

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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На 80-й минуте матча украинцы вышли вперед в счете.

Роман Яремчук получил пас на ход и протолкнул мяч мимо голкипера (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.