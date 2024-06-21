Чемпионат Европы21 июня 2024, 17:40 | Обновлено 21 июня 2024, 17:58
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6
ВИДЕО. Украина вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч мимо голкипера
Сборная Украины повела в счете в игре со Словакией на 80-й минуте
21 июня 2024, 17:40 | Обновлено 21 июня 2024, 17:58
3605
6
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 80-й минуте матча украинцы вышли вперед в счете.
Роман Яремчук получил пас на ход и протолкнул мяч мимо голкипера (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины
ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.
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