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  4. ВИДЕО. Украина вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч мимо голкипера
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:40 | Обновлено 21 июня 2024, 17:58
3605
6

ВИДЕО. Украина вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч мимо голкипера

Сборная Украины повела в счете в игре со Словакией на 80-й минуте

21 июня 2024, 17:40 | Обновлено 21 июня 2024, 17:58
3605
6
ВИДЕО. Украина вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч мимо голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте матча украинцы вышли вперед в счете.

Роман Яремчук получил пас на ход и протолкнул мяч мимо голкипера (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Словакии и Украины

ГОЛ! 2:1. Роман Яремчук, 80 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 6
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SemenChu
Топовий гол від Ромчика, є ще порох!
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+4
andre_lui
Класний гол
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+4
stalker digga
Довбик варёный какой то.
Ответить
+3
MrStepanovM .
отак! Рекордсмен Довбик показав ніхуа, а напівмертвий, нікому не потрібний Яремчук робить результат! 
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+3
serhiy
Молодець, Рома !!!
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+2
ВАЛ
Респект хлопцям за перемогу!!!
Потрібно і Бельгію здолати!!!
Удачі ВАМ!!!
Ответить
0
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