Список бомбардиров сборной Украины по футболу в истории. Есть изменение

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Голами за украинскую национальную команду отличились Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

Шапаренко забил всего второй гол в футболке главной команды страны, а вот для Яремчука это уже 16-й мяч. Таким образом, Роман обошел нынешнего наставника сине-желтых Сергея Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины в истории. У Реброва – 15 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

1. Андрей Шевченко – 48

2. Андрей Ярмоленко – 46

3. Евгений Коноплянка – 21

4. Роман Яремчук – 16

5. Сергей Ребров – 15

6–7. Виктор Цыганков – 13

6–7. Олег Гусев – 13

8. Сергей Назаренко – 12

9. Евгений Селезнев – 11

10. Артем Довбик – 10

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)