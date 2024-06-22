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  4. Список бомбардиров сборной Украины по футболу в истории. Есть изменение
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:29 |
751
0

Список бомбардиров сборной Украины по футболу в истории. Есть изменение

Роман Яремчук благодаря голу в ворота Словакии обогнал Сергея Реброва

22 июня 2024, 18:29 |
751
0
Список бомбардиров сборной Украины по футболу в истории. Есть изменение
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Голами за украинскую национальную команду отличились Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

Шапаренко забил всего второй гол в футболке главной команды страны, а вот для Яремчука это уже 16-й мяч. Таким образом, Роман обошел нынешнего наставника сине-желтых Сергея Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины в истории. У Реброва – 15 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

  • 1. Андрей Шевченко – 48
  • 2. Андрей Ярмоленко – 46
  • 3. Евгений Коноплянка – 21
  • 4. Роман Яремчук – 16
  • 5. Сергей Ребров – 15
  • 6–7. Виктор Цыганков – 13
  • 6–7. Олег Гусев – 13
  • 8. Сергей Назаренко – 12
  • 9. Евгений Селезнев – 11
  • 10. Артем Довбик – 10

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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