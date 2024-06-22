Список бомбардиров сборной Украины по футболу в истории. Есть изменение
Роман Яремчук благодаря голу в ворота Словакии обогнал Сергея Реброва
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Голами за украинскую национальную команду отличились Николай Шапаренко и Роман Яремчук.
Шапаренко забил всего второй гол в футболке главной команды страны, а вот для Яремчука это уже 16-й мяч. Таким образом, Роман обошел нынешнего наставника сине-желтых Сергея Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины в истории. У Реброва – 15 голов.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:
- 1. Андрей Шевченко – 48
- 2. Андрей Ярмоленко – 46
- 3. Евгений Коноплянка – 21
- 4. Роман Яремчук – 16
- 5. Сергей Ребров – 15
- 6–7. Виктор Цыганков – 13
- 6–7. Олег Гусев – 13
- 8. Сергей Назаренко – 12
- 9. Евгений Селезнев – 11
- 10. Артем Довбик – 10
Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)
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