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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 14:10 | Обновлено 22 июня 2024, 14:47
442
0

Франция уже 7 матчей не может победить без Мбаппе. Серия длится 2 года

Без звёздного игрока у французов не идёт

22 июня 2024, 14:10 | Обновлено 22 июня 2024, 14:47
442
0
Франция уже 7 матчей не может победить без Мбаппе. Серия длится 2 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в связи с переломом носа провёл весь матч на скамейке запасных. Это стала 7-я с июня 2022 года встреча сборной Франции, в которой Мбаппе не выходил в старте или не играл.

Статистика французов без своего звёздного игрока неутешительна: 0 побед – 5 ничьих и 2 поражения.

  • 1:1 против Хорватии 06 июня 2022
  • 1:1 против Австрии 10 июня 2022
  • 0:1 против Туниса 30 ноября 2022
  • 1:2 против Германии 12 сентября 2023
  • 2:2 против Греции 21 ноября 2023
  • 0:0 против Канады 09 июня 2024
  • 0:0 против Нидерландов 21 июня 2024

Последняя победа без Мбаппе датирована 25 марта 2022 года, когда Франция обыграла Кот-д'Ивуар со счётом 2:1.

Килиан покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента в конце сезона 2023/24. Игрок перешёл в «Реал», где его зарплата составит €30 млн в год без учёта бонусов.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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