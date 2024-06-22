Франция уже 7 матчей не может победить без Мбаппе. Серия длится 2 года

21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в связи с переломом носа провёл весь матч на скамейке запасных. Это стала 7-я с июня 2022 года встреча сборной Франции, в которой Мбаппе не выходил в старте или не играл.



Статистика французов без своего звёздного игрока неутешительна: 0 побед – 5 ничьих и 2 поражения.

1:1 против Хорватии 06 июня 2022

1:1 против Австрии 10 июня 2022

0:1 против Туниса 30 ноября 2022

1:2 против Германии 12 сентября 2023

2:2 против Греции 21 ноября 2023

0:0 против Канады 09 июня 2024

0:0 против Нидерландов 21 июня 2024

Последняя победа без Мбаппе датирована 25 марта 2022 года, когда Франция обыграла Кот-д'Ивуар со счётом 2:1.

Килиан покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента в конце сезона 2023/24. Игрок перешёл в «Реал», где его зарплата составит €30 млн в год без учёта бонусов.