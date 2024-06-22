Франция уже 7 матчей не может победить без Мбаппе. Серия длится 2 года
Без звёздного игрока у французов не идёт
21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в связи с переломом носа провёл весь матч на скамейке запасных. Это стала 7-я с июня 2022 года встреча сборной Франции, в которой Мбаппе не выходил в старте или не играл.
Статистика французов без своего звёздного игрока неутешительна: 0 побед – 5 ничьих и 2 поражения.
- 1:1 против Хорватии 06 июня 2022
- 1:1 против Австрии 10 июня 2022
- 0:1 против Туниса 30 ноября 2022
- 1:2 против Германии 12 сентября 2023
- 2:2 против Греции 21 ноября 2023
- 0:0 против Канады 09 июня 2024
- 0:0 против Нидерландов 21 июня 2024
Последняя победа без Мбаппе датирована 25 марта 2022 года, когда Франция обыграла Кот-д'Ивуар со счётом 2:1.
Килиан покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента в конце сезона 2023/24. Игрок перешёл в «Реал», где его зарплата составит €30 млн в год без учёта бонусов.
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