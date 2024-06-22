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  4. Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 10:35 |
2446
3

Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина

Украинская команда сумела победить Словакию

22 июня 2024, 10:35 |
2446
3
Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Вратарь Андрей Лунин после матча с Румынией 0:3 провел поединок со Словакией в запасе, уступив место в старте Анатолию Трубину. Лунин прокомментировал решение Сергея Реброва оставить его в запасе.

«Я прекрасно понимаю решение главного тренера. Результат с Румынией – полностью моя вина, но здесь мы команда, коллектив. Дело не в отдельных футболистах, всегда важен результат. Я продолжаю работать. Если придет моя очередь снова выйти в стартовом составе, то я готов. Обсуждал ли я решение с главным тренером? Нет, ведь в этом не было необходимости», – сказал Лунин.

Ранее Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Словакия - Украина Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 3
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andre_lui
Не повністю твоя вина, але звичайно помилки були. В плей офф зіграв надійно. Всі помиляються. 
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+1
Роман Роизин
Нет чувак ты 3 ий воротарь сборной. Лктше если что Бушану дать шанс
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0
Nick.Grabowski
Найкращі воротарі, імхо, в Україні станом на зараз - Трубін та Різник. 
Трубін значно краще відіграв від Луніна.  
В Луніна погане розуміння гри та здатність її читати. 
Більшість його сейвів - це прості та неважкі удари. Та й там бувають ляпи. Важкі удари або важкі комбінації в ігровому форматі - нереальні задачі для Луніна. 
Луніну потрібно добре самого себе проаналізувати.
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-2
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