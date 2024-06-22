Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Вратарь Андрей Лунин после матча с Румынией 0:3 провел поединок со Словакией в запасе, уступив место в старте Анатолию Трубину. Лунин прокомментировал решение Сергея Реброва оставить его в запасе.

«Я прекрасно понимаю решение главного тренера. Результат с Румынией – полностью моя вина, но здесь мы команда, коллектив. Дело не в отдельных футболистах, всегда важен результат. Я продолжаю работать. Если придет моя очередь снова выйти в стартовом составе, то я готов. Обсуждал ли я решение с главным тренером? Нет, ведь в этом не было необходимости», – сказал Лунин.

Ранее Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024.