КУМАН: «Результат немного грустноват. Мы здесь, чтобы выигрывать, забивать»

Вечером 21 июня вничью завершился матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции (0:0).

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман:

«Такой команде, как Франция, противостоять всегда тяжело. Мы хотим играть в своем стиле, быть дерзкими, но терять мяч так, как сегодня, нельзя. Нам надо быть быстрее в своих реакциях и создавать впереди больше моментов. Мы – команда, которой по-прежнему нужно расти.

Я бы не называл это чем-то близким к победе. Мы здесь, чтобы выигрывать и забивать. У нас было не так уж много моментов, но догадываюсь, что Франция, так же как и мы, относительно довольна результатом.

Результат немного грустноват, а если подумать об игре в целом, то в отдельные фрагменты мы упускали контроль над мячом, хотя этого не следовало делать. Это было не очень хорошо. Между линиями у нас возникало много свободного пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть получше».

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:

«Все мы осознаем, что игра с Австрией по многим причинам будет тяжелой. Высокой будет интенсивность. И теперь приходит время восстановиться, а затем проанализировать игру и посмотреть, в чем мы можем ее уязвить. Все это станет центром нашего внимания.

Я разочарован, но вместе с тем горд за то, что команда выложилась сегодня полностью, а в особенности – за то, как оборонялись и стремились сохранить ворота на замке. Конечно же, осознаешь постоянно, что при их уровне мастерства соперники способны создавать опасные моменты. Они это и делали, но сохранять стойкость, чтобы продолжать держать оборону и вести борьбу, все равно надо».

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген:

«Кажется, я дважды выручил. Всего-то. В остальном заслуга всей команды. Полузащитники, игроки атаки – они нам тоже очень помогают. Мы были надежны. Думаю, сегодня тот самый случай: раз не можешь выиграть, так не проиграй.

Занятные, думаю, чувства, смешанные. Конечно, разочарованы, что не победили, поскольку выиграть хочется в любом матче, а тем более против такого хорошего соперника, как Франция. А с другой стороны, [мы провели] матч всухую. Очко - так очко. движемся дальше».

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке:

«В концовке мы держали оборону очень глубоко и играли больше на контратаках. Нам хотелось бы идти вперед, но в итоге у нас – матч всухую и набранное очко».