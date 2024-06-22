Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУМАН: «Результат немного грустноват. Мы здесь, чтобы выигрывать, забивать»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 06:31 | Обновлено 22 июня 2024, 06:37
767
0

КУМАН: «Результат немного грустноват. Мы здесь, чтобы выигрывать, забивать»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал матч против Франции

22 июня 2024, 06:31 | Обновлено 22 июня 2024, 06:37
767
0
КУМАН: «Результат немного грустноват. Мы здесь, чтобы выигрывать, забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Вечером 21 июня вничью завершился матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции (0:0).

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман:

«Такой команде, как Франция, противостоять всегда тяжело. Мы хотим играть в своем стиле, быть дерзкими, но терять мяч так, как сегодня, нельзя. Нам надо быть быстрее в своих реакциях и создавать впереди больше моментов. Мы – команда, которой по-прежнему нужно расти.

Я бы не называл это чем-то близким к победе. Мы здесь, чтобы выигрывать и забивать. У нас было не так уж много моментов, но догадываюсь, что Франция, так же как и мы, относительно довольна результатом.

Результат немного грустноват, а если подумать об игре в целом, то в отдельные фрагменты мы упускали контроль над мячом, хотя этого не следовало делать. Это было не очень хорошо. Между линиями у нас возникало много свободного пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть получше».

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:

«Все мы осознаем, что игра с Австрией по многим причинам будет тяжелой. Высокой будет интенсивность. И теперь приходит время восстановиться, а затем проанализировать игру и посмотреть, в чем мы можем ее уязвить. Все это станет центром нашего внимания.

Я разочарован, но вместе с тем горд за то, что команда выложилась сегодня полностью, а в особенности – за то, как оборонялись и стремились сохранить ворота на замке. Конечно же, осознаешь постоянно, что при их уровне мастерства соперники способны создавать опасные моменты. Они это и делали, но сохранять стойкость, чтобы продолжать держать оборону и вести борьбу, все равно надо».

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген:

«Кажется, я дважды выручил. Всего-то. В остальном заслуга всей команды. Полузащитники, игроки атаки – они нам тоже очень помогают. Мы были надежны. Думаю, сегодня тот самый случай: раз не можешь выиграть, так не проиграй.

Занятные, думаю, чувства, смешанные. Конечно, разочарованы, что не победили, поскольку выиграть хочется в любом матче, а тем более против такого хорошего соперника, как Франция. А с другой стороны, [мы провели] матч всухую. Очко - так очко. движемся дальше».

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке:

«В концовке мы держали оборону очень глубоко и играли больше на контратаках. Нам хотелось бы идти вперед, но в итоге у нас – матч всухую и набранное очко».

По теме:
ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»
РАНГНИК: «Говорят, Баумгартнер разбил мои очки? Нет, они в порядке»
ДЕШАМ: «К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку»
сборная Франции по футболу пресс-конференция сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Франция Рональд Куман Вирджил ван Дейк Барт Вербрюгген Натан Аке
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»
Футбол | 22 июня 2024, 03:40 0
ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»
ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»

Нападающий сборной Украины прокомментировал игру со Словакией

Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Футбол | 21 июня 2024, 18:43 21
Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией

Игра завершилась со счетом 2:1, наивысший балл получил Зинченко – 8.2

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21.06.2024, 17:50
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Футбол | 22.06.2024, 07:01
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция
Футбол | 22.06.2024, 00:55
И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция
И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 3
Бокс
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 35
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
20.06.2024, 01:36 8
Футбол
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем