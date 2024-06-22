ФОТО. Битва титанов на Евро-2024: Нидерланды vs Франция. Как это было

21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Это первая нулевая ничья на чемпионате Европы, который проходит с 14 июня по 14 июля на полях Германии.

Евро-2024. 2-й тур

Группа D. Лейпциг, 21 июня

Нидерланды – Франция – 0:0

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен (Веерман, 73), Симонс (Вейналдум, 73), Фримпонг (Гертрейда, 73), Депай (Вегхорст, 79), Гакпо

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамэни, Рабьо, Гризманн, Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75).

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