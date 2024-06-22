ФОТО. Битва титанов на Евро-2024: Нидерланды vs Франция. Как это было
Смотрите фотографии матча 2-го тура Евро-2024 в группе D в немецком Лейпциге
21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.
Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.
Это первая нулевая ничья на чемпионате Европы, который проходит с 14 июня по 14 июля на полях Германии.
Евро-2024. 2-й тур
Группа D. Лейпциг, 21 июня
Нидерланды – Франция – 0:0
Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен (Веерман, 73), Симонс (Вейналдум, 73), Фримпонг (Гертрейда, 73), Депай (Вегхорст, 79), Гакпо
Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамэни, Рабьо, Гризманн, Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75).
ФОТО. Битва титанов на Евро-2024: Нидерланды vs Франция. Как это было
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