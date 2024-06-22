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  4. И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 00:55 |
449
0

И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция

Н'Голо Канте во второй раз за два тура чемпионата Европы получил индивидуальный приз

22 июня 2024, 00:55 |
449
0
И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА признали французского хавбека Н'Голо Канте лучшим игроком поединка:

«Он играл важную роль в обороне на протяжении всей игры, но также оказывал влияние в атакующие моменты сборной Франции», – отметили в УЕФА.

Интересно, что Канте во второй раз за два тура чемпионата Европы получил индивидуальный приз. Н'Голо также стал лучшим игроком поединка 1-го тура против Австрии.

ФОТО. И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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