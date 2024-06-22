21 июня состоялся матч 2-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА признали французского хавбека Н'Голо Канте лучшим игроком поединка:

«Он играл важную роль в обороне на протяжении всей игры, но также оказывал влияние в атакующие моменты сборной Франции», – отметили в УЕФА.

Интересно, что Канте во второй раз за два тура чемпионата Европы получил индивидуальный приз. Н'Голо также стал лучшим игроком поединка 1-го тура против Австрии.

ФОТО. И снова он. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Франция