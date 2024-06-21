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  4. Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 20:15 |
3315
19

Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024

Глава Офиса президента Украины поздравил команду Сергея Реброва

21 июня 2024, 20:15 |
3315
19
Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024
Twitter. Андрей Ермак

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале поздравил подопечных Сергея Реброва:

«Поздравляю и благодарю всех футболистов, каждого болельщика за этот результат. Желаю команде Реброва теперь победить Бельгию. Только вперед», – написал Ермак.

После поражения Украины в матче с Румынией Ермак попросил вспомнить ЧМ-2006.

ФОТО. Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024

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Андрей Ермак сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Telegram
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Комментарии 19
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Likarua
Засланий козачок Кремля 😡
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+15
SandroKing
Наверно только в нашей стране у президента есть хозяин.
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+13
Павло
Чому це чмо завжди в імітації військової форми лазить - воно щойно з окопу вилізло, чи шо? 
Ответить
+11
andyck06
оце знов вилізло...
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+11
Максим Колісник
Його вже і на сайтах цитують як президента
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+10
Alex Dunkel
Цар-государ !?
Ответить
+10
Лига
Никому не интересно что оно написало и сказало, везде суёт свой нос, оно секретарша простая, возомнила из себя непонятно кого,  может ещё напишите, что там котлета силиконовая написала кумец его тищ???  
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+8
OtsoCity
Лайно смердюче 
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
umnuy2
не помню чтобы при кучме юще пете ихние секретари так пафосно всё коментирповали -реально наверное он себя ощущает хозяином страны уже
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+6
dudigo78
не розумію, що цей агент фсб забув на цьому сайті. досить що "завдяки" йому ми на межі катастрофи
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+6
VIPsector1
Вийди звідси, розбійник…
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+6
Richard Lewis
А Татаров що сказав? А Шурма? А Смирнов-Петров-Водкін? 
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+5
kadaad
Снова эта гнида воняет!
Ответить
+2
fedd1979
Єрмака на нари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
oleksiyshabanov
Щось про колю писав? Якщо ні, то нах з пляжу.
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0
Умник
О глава федерации футбола. Неожиданно
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0
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