Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале поздравил подопечных Сергея Реброва:

«Поздравляю и благодарю всех футболистов, каждого болельщика за этот результат. Желаю команде Реброва теперь победить Бельгию. Только вперед», – написал Ермак.

После поражения Украины в матче с Румынией Ермак попросил вспомнить ЧМ-2006.

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