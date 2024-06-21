Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024
Глава Офиса президента Украины поздравил команду Сергея Реброва
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
После завершения встречи Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале поздравил подопечных Сергея Реброва:
«Поздравляю и благодарю всех футболистов, каждого болельщика за этот результат. Желаю команде Реброва теперь победить Бельгию. Только вперед», – написал Ермак.
После поражения Украины в матче с Румынией Ермак попросил вспомнить ЧМ-2006.
ФОТО. Андрей Ермак прокомментировал победу Украины над Словакией на Евро-2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина
21 июня украинская сборная переиграла команду Словакии со счетом 2:1