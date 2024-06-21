Чемпионат Европы21 июня 2024, 19:44 |
4570
4
ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией
Роман не сдержал слез, сине-желтые выиграли со счетом 2:1
21 июня 2024, 19:44 |
4570
4
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Победный гол на 80-й минуте забил Роман Яремчук.
После завершения встречи украинский форвард не сдержал слез. В кадр попали эмоции Яремчука после победы.
ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украина над Словакией
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Довбику, ти так не зможеш. Якщо я не правий, Довбику, продемонструй, будь ласка, свої скіли з бельгійцями. Я, і гадаю, усі українці, будемо не проти)))