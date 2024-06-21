ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Победный гол на 80-й минуте забил Роман Яремчук.

После завершения встречи украинский форвард не сдержал слез. В кадр попали эмоции Яремчука после победы.

ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украина над Словакией