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  4. ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:44 |
4570
4

ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией

Роман не сдержал слез, сине-желтые выиграли со счетом 2:1

21 июня 2024, 19:44 |
4570
4
ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украины над Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Победный гол на 80-й минуте забил Роман Яремчук.

После завершения встречи украинский форвард не сдержал слез. В кадр попали эмоции Яремчука после победы.

ФОТО. Лицо и эмоции джокера Яремчука после победы Украина над Словакией

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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valerafan1
Пане Романе, дякуємо за гол, дякуємо за перемогу.
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+12
serhiy
Видно,що людина всього себе віддає у грі за збірну . Молодець !!!
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+6
suforza1921
Як він дістав цей м'яч... Неймовірна розтяжка... І в дотик відправив м'яч у ворота суперника.
Довбику, ти так не зможеш. Якщо я не правий, Довбику, продемонструй, будь ласка, свої скіли з бельгійцями. Я, і гадаю, усі українці, будемо не проти)))
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0
Гагик Пердонян
Роман, ты красава, боец... с замены вышел и решил вопрос
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0
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