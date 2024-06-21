Украина выиграла свой четвертый матч на Евро. Все – с одинаковым счетом
Украинцы побеждают исключительно со счетом 2:1
Сегодня сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию со счетом 2:1.
Это четвертая победа в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. При чем, все четыре победы были одержаны с одинаковым счетом – 2:1.
В 2012 и 2021 годах на групповом этапе именно с таким счетом были обыграны Швеция и Северная Македония соответственно. Также на Евро-2020 Украина в 1/8 финала обыграла Швецию, но сделала это в овертайме после ничьей 1:1 в основное время.
Напомним, сегодняшняя победа стала для сборной Украины пятой полевой под руководством Сергея Реброва.
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