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  4. Украина выиграла свой четвертый матч на Евро. Все – с одинаковым счетом
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:40 |
1012
0

Украина выиграла свой четвертый матч на Евро. Все – с одинаковым счетом

Украинцы побеждают исключительно со счетом 2:1

21 июня 2024, 18:40 |
1012
0
Украина выиграла свой четвертый матч на Евро. Все – с одинаковым счетом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2024 обыграла Словакию со счетом 2:1.

Это четвертая победа в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. При чем, все четыре победы были одержаны с одинаковым счетом – 2:1.

В 2012 и 2021 годах на групповом этапе именно с таким счетом были обыграны Швеция и Северная Македония соответственно. Также на Евро-2020 Украина в 1/8 финала обыграла Швецию, но сделала это в овертайме после ничьей 1:1 в основное время.

Напомним, сегодняшняя победа стала для сборной Украины пятой полевой под руководством Сергея Реброва.

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сборная Украины по футболу Словакия - Украина Евро-2024 статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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