Украина одержала пятую волевую победу под руководством Реброва

Сегодня сборная Украины во втором туре Евро-2024 одержала волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Для «сине-желтых» это уже пятая волевая победа под руководством нынешнего главного тренера, Сергея Реброва.

Ранее сборная Украины одержала волевые победы Северную Македонию (3:2) и Мальту (3:1) в квалификации к Евро-2024, а также Исландию и Боснию и Герцеговину (дважды – со счетом 2:1) в плей-офф отбора на Евро-2024.

Суммарно Ребров на посту главного тренера сборной Украины одержал 8 побед в 15 матчах. Еще 4 раза команда сыграла вничью и потерпела 3 поражения.