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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:27 | Обновлено 21 июня 2024, 18:51
451
0

Украина одержала пятую волевую победу под руководством Реброва

Команда обыграла Словакию 2:1

21 июня 2024, 18:27 | Обновлено 21 июня 2024, 18:51
451
0
Украина одержала пятую волевую победу под руководством Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сегодня сборная Украины во втором туре Евро-2024 одержала волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Для «сине-желтых» это уже пятая волевая победа под руководством нынешнего главного тренера, Сергея Реброва.

Ранее сборная Украины одержала волевые победы Северную Македонию (3:2) и Мальту (3:1) в квалификации к Евро-2024, а также Исландию и Боснию и Герцеговину (дважды – со счетом 2:1) в плей-офф отбора на Евро-2024.

Суммарно Ребров на посту главного тренера сборной Украины одержал 8 побед в 15 матчах. Еще 4 раза команда сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Словакия - Украина статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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